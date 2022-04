Un hombre prendió fuego a la radio XXIII de San Ignacio de Velasco porque no le quisieron recibir un aviso

Escucha esta nota aquí

La radio Juan XXIII de San Ignacio de Velasco sufrió un ataque por parte de un poblador que le prendió fuego debido a que un anuncio que pretendía difundir no fue aceptado.

El hombre identificado como Heberto ‘Didí’ Bauer Mayser, roció con gasolina las instalaciones de la radio, prendió fuego y luego salió del lugar, de acuerdo con el testimonio de Sonia Rivero, la persona que lo atendió. No se reportan daños humanos y, entre los daños materiales, fueron quemados una mampara y un cuaderno.





La mujer contó que el aviso le fue rechazado debido a que su contenido denigraba a otras personas y que, por política de la radio, ese tipo de mensajes no son difundidos.

Bauer había intentado publicar antes, pero tuvo una negativa. Volvió e intentó difundir el mensaje una vez más pero, esta vez llevaba una botella con gasolina, cuyo contenido regó antes de prender fuego y salir.

Según el relato, la ayuda oportuna del policía que custodia una entidad bancaria próxima, que llegó con un extintor, fue fundamental para controlar el fuego. Cinco personas se encontraban dentro del medio de comunicación, entre periodistas y personal administrativo.











Bauer se alejó tranquilamente del lugar, como puede verse en videos captados por gente que se encontraba en las afueras de la radio.

Rivero contó al canal 9 de San Ignacio de Velasco que había recibido amenazas del hombre, cuando también a ella le roció con gasolina: “Me dijo que también yo iba a arder”. Afortunadamente no sufrió daños.













Robert Flock, obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, de la que depende el medio de comunicación, sentó la denuncia de este hecho ante el Comando de la Policía de Frontera.

“Lamentamos este tipo de acción. Damos gracias a Dios de que no hubiera sido peor (…) No se puede permitir que haya personas fuera de control en las calles, esperamos que pueda ser arrestado para que no pueda cometer más cosas (delitos) ni contra nosotros ni contra otros”, señaló el religioso.

De acuerdo con la Policía, en un reporte para el canal 9 de San Ignacio de Velasco, Bauer tiene antecedentes y procesos pendientes, lo que será tomado en cuenta en el momento en el que tenga que hacerse responsable por los hechos ocurridos en la radio Juan XXIII.

Este medio de comunicación tiene más de medio siglo de funcionamiento y su señal es transmitida tanto en el área urbana como en la rural de esa provincia. Está afiliada a Erbol y a la Red Amazónica, según dieron a conocer sus trabajadores.