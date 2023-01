Un menor perdió un dedo cuando jugaba en un tobogán; familia iniciará proceso legal contra responsables

La madre del menor, Rosario Montaño, informó que una vez ocurrido el accidente, los administradores no se pronunciaron para brindar alguna asistencia. Además, denunció que intentó buscar una solución, pero ni siquiera devolvieron la llamada.

“ El dueño tiene que ponerse la mano al pecho y arreglar esos fierros y tubos levantados. Ellos tienen que ver eso porque no tienen la seguridad para funcionar”, afirmó la señora. Ante la falta de respuesta de los propietarios, presentarán una denuncia formal ante la Policía.

Recordó que aquella noche fatídica, los trabajadores no supieron que hacer ante el accidente y por ello decidió trasladar rápidamente a su hermano hasta un centro médico para atender la herida .

“El parque no debe funcionar hasta que estas observaciones sean subsanadas”, indicó Abasto.

Wilson Santos, administrador del parque, respondió ante la denuncia justificando que el menor no obedeció a las instrucciones de no deslizarse por el medio y no por el borde del tobogán.