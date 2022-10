Un pelotazo le quitó la vista, pero no sus sueños: Potter vende donuts en las calles y quiere tener su propio local

Antes de comenzar la entrevista, Potter debe atender a los transeúntes que le piden donuts. Escoja a su gusto, repite, hay de todos los tamaños, el precio no varía, cada uno cuesta Bs 3. Con mucha facilidad completa la venta, recibe y entrega cambios sin ninguna dificultad y seguro de que no se equivoca. Vanessa carga una pequeña conservadora con picolé de coco y oreo y una cesta de plástico con budín de chocolate y brigadeiros que ella misma prepara. Juntos van a parques, plazas y eventos de su comunidad y venden sus productos caseros.

Acaba de terminar un taller de repostería y panadería, desde niño le gustó la cocina, es por eso que al salir bachiller decidió estudiar gastronomía mientras podía ver, le queda pendiente un semestre para terminar la carrera. “Preparo lo que aprendí y salgo a vender. Nadie me enseñó cómo ser emprendedor, yo mismo me he dado cuenta de cómo funciona, lo que gano lo invierto en ingredientes para toda la semana, quiero que sepan que las personas con discapacidad visual no salimos a cantar a los micros y pedir limosnas”, confiesa emocionado Potter, que ya tiene pensado el nombre que le pondrá a su negocio: “Del ciego”.