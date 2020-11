Un recién nacido contrae Covid-19 en San Matías

Escucha esta nota aquí

Juan Pablo Cahuana, corresponsal

A pocas horas de haber nacido en el Hospital Municipal de San Matías, un recién nacido dio positivo al Covid -19. La información fue confirmada por el director interino del nosocomio, Giovani Borth, quien señaló que la madre, antes de desembarazar, dio positivo a coronavirus, por lo que todo indica que el contagio se dio de madre a hijo.

El galeno señaló que el hospital de primer nivel no está con las condiciones para internar este tipo de pacientes; sin embargo, para no afectar a la madre con una carga afectiva y así producir una debilidad inmunológica se ha decidido mantener a la criatura en observación en una de las salas Covid que el hospital matieño ha dispuesto para estos casos de emergencia sanitaria.

Otro caso que refiere gravedad es el de un paciente varón con Covid-19 y también con apendicitis, que llevaba ocho horas con síntomas graves y casi a punto de sufrir una peritonitis.

"Es lamentable porque en Brasil no nos quieren atender pacientes con coronavirus. Vamos a tener que transferirlo a San Ignacio de Velasco o en su defecto a la capital cruceña", dijo Borth. Y así fue. Verónica Ríos, administradora del hospital municipal indicó que hoy el paciente fue transferido a un nosocomio de San Ignacio, donde fue operado de emergencia.



Ríos señaló que el centro hospitalario atiende a todos los pacientes con coronavirus, pero no a los que se encuentran en estado grave. "Hemos adquirido un nuevo equipo de rayos x para un mejor diagnóstico, pero no tenemos respiradores. Por eso, si llega algún paciente grave, vamos a tener que referirlo a un centro especializado", manifestó.

En las últimas semanas se ha visto que mucha gente ya no cumple con las medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus, incluso en la Terminal de Buses el control ya no es estricto como en anteriores meses. Pasa lo mismo en los centros de abastecimiento e instituciones.



El concejal Rodolfo López dijo que pedirá al Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) analizar a detalle este delicado tema para prevenir una segunda ola de contagios.