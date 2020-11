Un ‘tímido’ surcito con lluvias se hará sentir este jueves en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Lloverá. Sí, pero la intensidad no será fuerte. Así lo anunció el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz en una temporada complicada para el departamento por los incendios, la sequía y los fuertes vientos. El surcito será leve y cubrirá al menos seis provincias.

Este jueves 29 y el viernes 30 de octubre habrá lluvia en el Norte Integrado, así como en las provincias Velasco, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Guarayos, Ichilo y Cordillera. En esta última provincia, la intensidad del aguacero será menor. En tanto, las temperaturas oscilarán entre 21 grados centígrados y 35 grados centígrados en diferentes zonas de la región.

Por ejemplo, en los Valles cruceños la temperatura oscilará entre 15° C y 29° C y en la Chiquitania el termómetro marcará 23° C (temperatura mínima) y 35° C (máxima). En la ciudad de Santa Cruz, la mínima será de 21° C y la máxima, de 33° C, según el informe brindado por el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis A. Alpire.

En los municipios afectados por el fuego hay probabilidades de lluvias, es decir, en Yapacaní, Urubichá, Cabezas, Concepción y Pailón. Actualmente, se registran 21 incendios forestales activos en distintos municipios del oriente boliviano.