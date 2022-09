Un vecino desalojó a anciana y le quemó sus pertenencias

Mario Illampa, presidente de ese barrio, aseguró que la señora vive en ese lugar por más de tres décadas, y que ya tiene el derecho de posesión. "El vecino vive al lado, es colindante, parece que quiere agrandar su terreno. Yo estaba de viaje cuando pasó todo, recién he llegado, pero hemos acudido a varias autoridades y dijeron que no es su competencia. Ella se busca la vida, vive de reciclar botellas, papeles, etc.", lamentó.