Un veterinario dopaba a su esposa para ultrajarla, también violó a su hijastra

Un informe psicológico, elaborado por peritos de la Fiscalía, con participación de la Defensoría, concluyó que la mujer era dopada con tabletas que le daba su cónyuge y la atormentaba afectando su autoestima.



“He sufrido muchos años, no tuve hijos y siempre trabajé en el campo, en La Tuna, en la agricultura. Obligó a nuestros trabajadores a retirarse, me golpeaba, cortaba los cables de la luz para dejarme en la oscuridad. Me daba tabletas para dormirme, pero ya no aguanté más hasta que me di cuenta que me estaba obligando a tomar raticida para suicidarme y me resistí a tiempo. Después me separé, pero él se juntó a vivir con mi sobrina, que ahora es su mujer y es corregidora de la localidad de Bella Victoria, en Mairana”, dijo la víctima en entrevista psicológica.



El hombre fue imputado por la Fiscalía y será presentado ante el juez de Samaipata.





Violación a su hijastra