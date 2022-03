Una adolescente de 15 años revela que su padre la violaba y es condenado a 20 años de cárcel

Escucha esta nota aquí

Un hombre aceptó un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 20 años de cárcel después de ser detenido y reconocer que violaba a su hija de manera permanente, una adolescente de tan solo 15 años de edad.

El hecho sucedió en un inmueble ubicado en el Plan Tres Mil, hasta donde acudieron los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para proceder a su aprehensión.

El hombre fue aprehendido el miércoles 9 de marzo y esta tarde fue llevado ante la jueza mixto civil comercial de familia e instrucción penal primero del Plan Tres Mil, Vania Romero Peña.

La fiscal encargada del caso, Tatiana Plata, presentó la imputación y pidió su detención en la cárcel de Palmasola. Sin embargo, el sujeto había aceptado un procedimiento abreviado que fue aprobado por la Fiscalía y la jueza, por lo que se le impuso 20 años de cárcel al haber sido hallado culpable del delito de violación agravada.

Dramático testimonio

La adolescente recibió el apoyo legal y sicológico de profesionales de la Defensoría de la Niñez. En su entrevista reveló que era ultrajada sexualmente por su padre en su casa.

Ella profesa la religión cristiana, acudía a la iglesia y cada vez que pedía permiso a su padre para salir, él le ponía condiciones y la violaba.

La víctima cansada del abuso decidió avisar a su tía y fue así que el caso fue denunciado a la Fiscalía y la Felcv.

“Él es mi papá, yo vivo con él, mi mamá es separada de mi papá, ella tiene otra familia. Yo vivo con mi papá desde los 14 años porque yo no quería vivir con mi mamá, porque ella siempre se salía a beber y me dejaba con mis dos hermanos. Desde que me mudé con mi papá, vivimos en la casa de mi abuelo, pero ahora está encargada de la casa mi tía”, dijo la menor que decidió poner fin al ultraje contándole todo a su tía que ahora vive con ella también.