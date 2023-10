Una asambleísta denuncia la "destrucción" de las cuencas hidrológicas en el Parque Nacional Amboró

La asambleísta departamental de Santa Cruz, Martha Gutiérrez, dijo este lunes estar consternada porque recibió denuncias sobre la "destrucción" de las cuencas hidrológicas en el Parque Nacional Amboró.



"Desde el municipio de Comarapa y sus cantones me hicieron llegar una denuncia que debe preocuparnos a todos, están destruyendo las cuencas hidrológicas en el Parque Nacional Amboró, de la provincia Manuel María Caballero. Me informan que el río San Isidro, que abastece a más de 3.000 familias, se vio disminuido", dijo en conferencia de prensa.



Ante esta situación, según la asambleísta, una comitiva decidió llegar hasta las cabeceras del río y constató que "hay asentamientos de personas, que tienen sembradíos de coca y marihuana".



Esas personas, "al ser increpadas por los comunarios, (...) fueron violentas e incluso apedrearon a la comitiva y a sus vehículos. Estas denuncias confirman las advertencias del gobernador Luis Fernando Camacho, estamos siendo avasallados por grupos violentos y de narcotraficantes", señaló.



Además le dijo al comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguin, "que no es la bandera de la Gobernación hablar de avasallamientos o de grupos violentos, sino que es la realidad del departamento de Santa Cruz".



Este tipo de hechos "lo hemos visto en Choré y ahora nos llega esta denuncia desde Comarapa y de sus cantones. Pedimos de manera urgente a las autoridades nacionales hacer su trabajo; el Amboró es un parque nacional protegido y nosotros como asambleístas vamos a presentar esta denuncia al parlamento cruceño", apuntó.