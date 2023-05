Una dieta aprobada por Régimen Penitenciario pone en peligro la salud de Camacho en Chonchocoro, afirma su abogado

Según el abogado, se le impuso una dieta rigurosa a Camacho que no fue diseñada ni analizada por un nutricionista, sino por Mariana García, directora Nacional de Salud de Régimen Penitenciario, lo que genera desconfianza debido a su falta de especialización en nutrición.

"No hay especialistas en Régimen Penitenciario, eso debe quedar claro. Se le ha impuesto una dieta rígida que no está analizada por un nutricionista, sino por Mariana García con el objetivo de reducir su presión arterial, pero lo único que ha logrado es una pérdida de peso y masa muscular, lo cual es mucho más preocupante que la presión y, aún así, la presión no disminuye", señaló el abogado.