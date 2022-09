Una madre clama para que el violador de su hija sea capturado

"El domingo me acabo de enterar que mi hija fue violada, fui a sentar la denuncia en la EPI 3, pero me dicen que cumpla los requisitos. Fui a hablar con abogados, pero me piden entre Bs 350 y Bs 800 para iniciar la demanda. Yo no tengo plata, lo único que pido es que me ayuden", dijo la mujer.