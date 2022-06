Una madre denuncia que el hombre detenido por golpear a sus hijas de 12 y 15 años busca quedar en libertad

Escucha esta nota aquí

Una madre se encuentra desesperada y con miedo de que el agresor de sus hijas de 12 y 15 años, quede en libertad, medida que busca conseguir en una audiencia cautelar que fue reprogramada para el próximo martes 7 de junio.

El agresor, Andy Sebastián Ávila, aplicó golpes en el rostro a las dos menores de edad cuando caminaban con su madre por una calle en un barrio de Montero para comprar cena y celebrar el cumpleaños de una de ellas. El hombre salió de una vivienda, increpó a la madre y la insultó.

En defensa de su madre, una de las hijas trató de alejar al sujeto pero este le aplicó un fuerte golpe en la cara. Luego, supuestamente la hermana del agresor también agredió a la adolescente. La situación se salió de control y se generó un altercado.

Cuando el agresor nuevamente trata de golpear a las dos adolescentes fue filmado con un celular, imágenes que fueron presentadas como prueba ante las autoridades para que no le sean concedidas las medidas sustitutivas a la detención.



¿Cómo puede quedar en libertad?. Tengo miedo que salga de la cárcel y agreda otra vez a mis hijas o a otras niñas”, manifestó angustiada Maité J., madre de las adolescentes y que no conoce al autor de la brutal agresión.

La mañana de este jueves se tenía que desarrollar la audiencia de apelación del hombre, pues busca quedar en libertad, pero fue reprogramada para el martes de la siguiente semana.

“Yo no quiero que quede libre, no quiero que me paguen ni nada, quiero que se quede en la cárcel. Mi hija menor está con problemas, tiene miedo hasta de salir a la calle”, explicó la mamá.

