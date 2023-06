Una madre denuncia que un adolescente intentó abusar de su hijo de ocho años en el baño de su colegio

"Por desgracia me tocó a mí ahora. Mi hijo está bien, va a entrar con la sicóloga, pero pido a todos los colegios que se hagan investigaciones, me imagino que no es el primer caso. Yo trabajo en el mismo establecimiento que estudia mi hijo, pero en otro aula. El regente, que es encargado de hacer vigilancia, se percató de todo", dijo la mujer.