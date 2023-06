Una mujer busca recuperar Bs 120 mil que le robaron durante el accidente de un bus en Portachuelo

María Cortez Quino, hija de la pasajera, en contacto con EL DEBER indicó que su mamá perdió la conciencia después de sufrir el accidente. " La bajaron de la flota y, como no podía hablar, empezó a rezar, después de recobrar la conciencia pidió que le bajen sus bolsones y cuando se los entregaron, buscó su dinero y no estaba", denuncia la hija.

Otra de sus hijas se trasladó hasta el hospital de Portachuelo, donde fue transferida su madre. "Ya he ido a denunciar que se perdió el dinero, incluso los del bus me dijeron que tenían cámaras en el interior y exterior de la flota, pero ahora me dicen que solo graban en tiempo real. No quieren ayudarme, hasta la Policía nos dice que tengamos paciencia", reclama.