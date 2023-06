Una mujer denuncia que personal médico olvidó gasa en su vientre durante una cesárea

Silvia Escalante, ese es el nombre de esta paciente que había dado a luz a una niña, que se convirtió en la hermanita de su hijo de seis años. Ella confiesa que hasta ahora no ha podido disfrutar de su maternidad, pues desde enero, cuando descubrió que tenía la compresa de gasa, fue sometida a dos cirugías: en la primera el equipo médico no logró ubicar la gasa y le cerraron la herida, pero días después fue derivada a otro nosocomio del mismo seguro, donde finalmente le extrajeron la gasa. En dicha cirugía tuvieron que extirparte parte del intestino y colocarle una bolsa de colostomía.

El 6 de enero, la paciente acudió nuevamente a la CPS de Guaracachi donde el médico, al ver la placa de rayos X, le realizó una cirugía de emergencia, pero tras siete horas de estar en el quirófano , le informaron que no hallaron la compresa de gasa.

El abogado explicó que la familia sentó la denuncia en la Policía el 27 de enero, días después de la última operación a la que fue sometida la mujer y tras salir de cuidados médicos, pero desde entonces ven que las investigaciones no avanzan.

En mayo, Bazoalto presentó la ampliación de la demanda en contra del equipo médico que participó de la cirugía de cesárea junto al médico encargado, por lo que aguardan que las investigaciones no se paralicen. La denuncia que sentaron fue por el delito de lesiones gravísimas.

"Me han coartado de mucho, no he podido tener o estar en la crianza de mi bebé, que ya tiene seis meses. Todavía debo entrar a cirugía reconstructiva, mi intestino ya esta preparado para ser reconstruido", comentó la mujer.