Una mujer dio a luz en el pasillo del centro de salud Lazareto

"Me dijeron que vuelva en horas de la madrugada o al día siguiente (por domingo), pero no aguanté los dolores y volví antes . Tuve a mi bebé en el piso". Estas fueron las palabras de una mujer que dio a luz en el pasillo del centro de salud Lazareto, de la capital cruceña, luego de que buscara por segunda vez atención médica en dicho centro asistencial.

El hecho se registró la noche del sábado, 4 de febrero. Horas antes, a las 16:00, ella había acudido a dicho centro de salud pues presentaba contracciones y dolores; sin embargo, el médico de turno que la atendió la despachó a su casa, le dijo que volviera en la madrugada o al día siguiente, porque todavía no estaba preparada para tener a su bebé.

La mujer regresó a su vivienda, pero los dolores no cesaban y se hicieron más intensos. Por esta razón decidió regresar al mismo centro de salud, insistió para que la atendieran, la ingresaron a la sala de emergencia, pero le indicaron que la única médico del lugar estaba atendiendo otro parto y que no había quién la asista. Como la mujer ya no aguantaba los dolores, se tiró en el piso y otros pacientes que se encontraban en la sala, al verla en apuros y sufriendo, la ayudaron hasta que aparecieron las enfermeras. Tras unos minutos, la mujer tuvo a su bebé en el pasillo.