Una mujer no pudo ir al funeral de su madre tras ser aprehendida por la Policía y acusada de agredir a Muriel Cruz

Una de las dos mujeres que obtuvo su libertad irrestricta por la Justicia este domingo, luego de no hallar indicios de su participación en la golpiza a la que fue sometida la asambleísta del MAS Muriel Cruz, relató que debido a que fue acusada de agresión, no pudo despedirse de su madre ni darle cristiana sepultura, pues la Policía la aprehendió y la mantuvo en celdas durante tres días y dos noches.

"Yo fui en busca del certificado de defunción de mi madre, ahí llegó el coronel y dijo: 'Lleven a todos' y me agarraron. Nos subieron como maleantes. Yo les dije que no me iba a resistir y nos metieron a la Gobernación, dijo que nos iban a soltar. Nos pidieron nuestros nombres y nos llevaron a la Felcc", cuenta Patricia Jiménez.

"Yo estaba a una cuadra y media del lugar donde la agredieron a la asambleísta (Muriel Cruz), yo llegué una hora después de eso. No estaba ni en la vigilia ni en el momento de la agresión, pero como vi las imágenes de lo que estaba pasando, me acerqué para pedir a la Policía que no hagan eso y que sean correctos, pero me aprehendieron", reclamó la mujer.