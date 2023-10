Una mujer quema con ácido a otra por celos

Una mujer acabó con quemaduras en su rostro y cuerpo luego de que otra le rociara ácido, tras acusarla de ser la supuesta amante de su esposo.



La víctima, que quedó con graves quemaduras, se encuentra internada en la clínica Médicos Solidarios de la zona de la Virgen de Luján, donde permanecerá por al menos dos semanas bajo observación, según indicaron los médicos.



El hecho se registró en el barrio Libertad, de El Dorado 3, en la zona de la Virgen de Luján, cuando la acusada llega hasta la casa de la agredida; primero pregunta por sus hermanos hasta que finalmente le consulta su nombre, al escucharla, la sindica de ser la amante de su marido y la insulta.



La mujer iracunda abandona la casa, pero minutos después nuevamente regresa y empieza a proferir insultos. "Le dije que no haga escándalos y ella me dice que vamos a su casa a hablar. Yo entré a mi casa a darle leche a mi bebé y fui para solucionar el problema, pero ella me encierra en su casa y me insulta hasta hacerme llorar", cuenta la mujer que acabó quemada con ácido.



Después de varios minutos, la mujer celosa le dice a la otra que se tranquilice y se lave su cara, y aprovecha para sacar de su cartera un frasco con ácido y empieza a rociarlo.



"Señora va disculpar si le llegan esos chismes, pero no soy yo", eran las palabras que decía la mujer acusada de ser la amante.



La otra señora, que buscaba alejar a la supuesta amante, tras lanzarle el químico en su rostro, la correteó y seguía rociando el líquido en la espalda, hasta que tumbó el frasco, pero al ver que su oponente escapaba sacó un cuchillo y la perseguió intentando apuñalarla.