Una mujer se graba sometiendo a golpes a su hija

La agresora reclamaba al padre de la niña por haber tenido una hija con ella y se cuestionaba por qué la chica no se moría. "¿Por qué no me contestas, por qué hiciste una hija conmigo, por qué no se muere, por qué me haces esto?", gritaba la mujer mientras grababa el video y golpeaba a su pequeña hija.