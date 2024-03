Una niña era violada por su padrastro, su mamá no le creía y la castigaba con cable

La niña contó el ultraje a las autoridades



Cuando todo parecía incierto y cuesta arriba, la víctima decidió contar todo lo que estaba pasando a una de sus tías y a su progenitor, recién salido de la cárcel.



La niña -en su declaración- ante la Defensoría reveló que desde hace un año la nueva pareja de su mamá ingresó a vivir a la casa. En reiteradas oportunidades, en horas de la noche y cuando su madre dormía, el hombre abusaba de ella y salía como si nada hubiera pasado.



“Yo le contaba a mi mamá y no me creía. Me decía que era una mentirosa y que solo soñaba y me daba pesadilla. La última vez que me abusó mi padrastro fue en febrero. Le contaba a mi mamá, pero ella me decía que no mienta y me castigaba con un cable, lo defendía a ese hombre. Me escapé y fui a verlo a mi papá, le conté todo, también a mi tía”, dijo frente a sicólogas de la Defensoría.



Se ocultaba en el Chapare



Con una orden emitida por la fiscal Tatiana Cuéllar, el padrastro y la madre de la menor fueron aprehendidos.



El hombre fue imputado por delito de violación agravada a infante niña, niño y adolescente, mientras que la progenitora por encubrimiento, violencia familiar y doméstica.



Tras investigaciones, la Fiscalía y la Felcv descubrieron lo que sucedía desde hace un año. El padrastro, cada vez que ultrajaba sexualmente a la niña viajaba al Chapare con el argumento de realizar trabajos. Luego regresaba a la casa, permanecía durante semanas, cometía de nuevo el delito y volvía a Chapare. Este fin de semana -en una rápida investigación- fue descubierto y aprehendido.



Ambos fueron trasladados hasta el juzgado del juez Álvaro Gutiérrez. Tras la exposición de la fiscal y el abogado de ambos aprehendidos, el juez dio la palabra al padrastro para que haga uso de su derecho a la defensa material.



El hombre negó todo y afirmó que no cometió delito como se le acusa. Dijo que en febrero, cuando se le acusaba de violar a la niña, se encontraba en el Chapare trabajando.



La madre también negó el encubrimiento a su pareja y la violencia física que ejercía sobre su hija.



Al final, el juez Álvaro Gutiérrez, hizo la valoración de los fundamentos de ambas partes y ordenó detención sin límite contra el hombre en la cárcel de Cantumarca en Potosí y de la mujer en Palmasola.



La decisión judicial fue tomada por considerarse el caso de verdadera relevancia social.



La Defensoría de la Niñez se hizo cargo de la permanente supervisión y ayuda en todos los aspectos de la niña de 11 años y de su hermana de siete meses.



El testimonio de la víctima dejó impactados a profesionales de la Defensoría, a la fiscal Tatiana Cuéllar, policías de la Felcv, encargados de las investigaciones y al mismo juez Álvaro Gutiérrez que emitió el fallo.