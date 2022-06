Una persona muere tras deslizamiento de tierra en una obra de alcantarillado en el Urubó

Escucha esta nota aquí

Un muerto y dos personas heridas es el saldo de un deslizamiento de tierra ocurrido la mañana de este viernes en la zona del Urubó, municipio de Porongo. El fallecido, identificado como Zenón Heredia, de 50 años, fue trasladado a la morgue mientras que uno de los heridos, a una clínica privada.

Guillermo Mojica, sobreviviente, contó a los paramédicos que se encontraban realizando trabajos para el alcantarillado en la zona cuando de pronto se escuchó un ruido fuerte y vio caer toda la estructura sobre ellos. Su colega de trabajo no tuvo la misma suerte y murió en el instante.









El responsable de la Unidad de Rescate de la Gobernación, Paulo Suárez, informó que tras recibir el reporte del accidente donde aparentemente habían tres personas atrapadas por un deslizamiento y colapso de una estructura, rescatistas y bomberos acudieron al lugar, logrando rescatar el cuerpo de una persona fallecida, además otra fue derivada por paramédicos a una clínica privada. “Es un trabajo de canalización de unas tuberías, colapsó el canal y quedaron atrapada estas personas, lamentablemente una falleció”, dijo Suárez.

Detalló que el terreno donde se registró el accidente es blando, por lo que en cualquier momento puede haber deslizamientos.



Agregó que al menos 10 rescatistas de la Gobernación y bomberos de la Policía trabajaron en conjunto para rescatar el cuerpo del trabajador que quedó sepultado. Los restos del fallecido fueron trasladados a la morgue de la Pampa de la Isla. Confirmó que otro de los heridos es Miguel Ajomado Cazorla, de 55 años.

Por su parte, Wilfredo Jiménez, de la Unidad de Bomberos de la Policía, indicó que el llamado de auxilio lo recibieron 50 minutos después del accidente, ya que en primera instancia los trabajadores y vecinos trataron de rescatar a las dos personas sepultadas.

“El hecho había ocurrido antes de nuestra llegada, nos pasaron la alerta casi una hora después. El trabajador no contaba con las medidas de seguridad”, lamentó el bombero al señalar que fue difícil su rescate.









Jim Nágera, el paramédico que trasladó en una ambulancia al sobreviviente Guillermo Mojica, indicó que el hombre presentaba múltiples fracturas en sus miembros superiores e inferiores, por lo que fue derivado a la clínica Kamiya.

El sobreviviente habló con el paramédico y le relató que el accidente se registró cerca de la rotonda del Urubó, lugar donde estaban colocando unas chapas para el alcantarillado fluvial a ocho metros de profundidad. “Estábamos trabajando y de pronto escuché un ruido, me hice a un lado y el material se desmoronó y nos aplastó”, comentó.

Hubo dos deslizamientos



Señala que luego de quedar atrapado hasta la parte de su cuello, se registró un segundo deslizamiento, esta vez quedando completamente cubierto de tierra.

“Hubo otro derrumbe y me tapó enterito, pero pude sacar mi mano y me encontraron. Cavaron y me pudieron sacar con vida”, dijo el hombre mientras era conducido en una camilla hasta un centro hospitalario.

Guillermo no recuerda cuánto tiempo estuvo enterrado, pero da gracias a Dios por estar vivo. Actualmente, es asistido por personal de la clínica privada pues presenta múltiples fracturas en su cuerpo.



Vea los videos: