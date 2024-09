Una semana con mucho calor y viento eleva el riesgo de incendios

Este ingreso del sur ayudará con un descenso ligero de la temperatura. Sin embargo, las lluvias no serán suficientes para aplacar los incendios, según el reporte que ofrece el señor del Clima, Javier Alpire.

El fin de semana volverá nuevamente a subir la temperatura hasta alcanzar los 36 °C el domingo en la capital departamental. Además, no se descartan precipitaciones extraordinarias sectorizadas, por efectos de calor y humedad en el territorio cruceño.

Por micro regiones

En Cordillera las temperaturas fluctuarán entre los 13° C de mínima y los 41 °C de máxima. La intensidad del viento llegará hasta los 80 km/h y también se dejará sentir el sur desde el miércoles, principalmente en Charagua y Cabezas



En la Chiquitania, se espera que la temperatura llegue a los 43° C. Los vientos del norte con ráfagas de más de 50 km/h serán la tónica hasta el miércoles. Una débil lluvia se dejará sentir entre jueves y viernes.