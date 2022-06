Una tijera y su amabilidad le permiten llevar el pan a su casa por más de 40 años

Escucha esta nota aquí

Era el surrapo de la familia, el menor de seis hermanos, y el único que heredó los conocimientos de su padre, un peluquero consagrado que hace muchos años tenía su negocio donde hoy está la Enfermería Mayra.

Fernando Viera empezó a cortar el cabello a los 15 años, aprovechando que era el más pequeño y sumiso de los hermanos, y como una forma de que genere recursos para pagar sus cosas. A los 16 ya era un experto.

Dice que al principio no le agradó el oficio, porque su madre era quien agarraba su ganancia, pero que cuando recibió personalmente la plata, a los 20 años, no pudo soltar más la tijera.

No estudió una carrera universitaria y dice que tampoco se arrepiente. Su papá empezó a envejecer y ya no había con quién se quede el negocio. "Me quedé con el emprendimiento como unos 20 años, después lo pasé a unos sobrinos, y acá en el centro puse otro local nuevo", cuenta.

Después se volvió a mover, siempre en el centro, y entró en sociedad con otra persona. Juntos, mantienen la peluquería Arizona, ubicada en la esquina de las calles Velasco e Ingavi. "No me pesa haberme dedicado a la peluquería, con esto mantengo a mi familia. No gano un montón, pero me va bien", asegura.

Tiene tres hijas, dos estudiando y una casada. Le hubiera gustado que ellas continúen con el negocio, pero tomaron otra decisión, que Viera acepta y respeta.

Sabe que hay un "montón de peluquerías" alrededor, pero brota pecho porque la de él es la más antigua. Tiene clientes con más de 25 años de lealtad, "jovencitos que ahora son profesionales" y que conoció cuando aún eran colegiales.

"Peluquerías hay hartas, pero creo que cuando uno marca la diferencia y tiene los años de experiencia, la gente se da cuenta y nota esa diferencia, por eso nos busca", opina.

Para Viera, un buen corte de cabello pesa 50% en la lealtad de la clientela, y el otro 50% lo hace la amabilidad. "Uno puede tener un negocio elegante, pero si no sabe cortar el cabello y no hay buena atención, ne nada sirve un local bonito", afirma.



Según Viera, el problema de los jóvenes emprendedores de hoy es que solo desean poner negocio, y él piensa que primero hay que ser empleado, para darse a conocer con la gente y conquistar su lealtad.

En la cuarentena rígida, atendía a domicilio, sus clientes lo buscaban y le pedían que los visitara. Fernando se iba a pie. "Gracias a Dios en casa no me faltó el pan de cada día", dice, orgulloso de un oficio que alimentó y sostuvo a tres generaciones.



