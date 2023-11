Una vida dedicada a dar aliento y esperanza a los enfermos: ¿Cómo logró hacer un centenar de donaciones de sangre?

Luis tuvo una experiencia junto con los Religiosos Camilos, con lo que estuvo viviendo cinco años. “Terminando mis cinco años me retiré indicando que me dedicaría a ser laico comprometido. He dedicado varios años de mi vida al Señor y no me arrepiento. Creo que Dios da un sentido hermoso a la vida. Los problemas y dificultades de la mano del Señor son completamente diferentes y llevaderos. Eso tratamos de comunicar con los voluntarios, que no nos olvidemos de Dios en todo momento, porque él está con nosotros en las buenas y o en las malas, como buen Padre con sus hijos”, reflexiona.