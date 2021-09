Unidos presenta impugnación ante la Corte Universitaria y pide anular las actas de más de 200 mesas

Escucha esta nota aquí

Osvaldo Ulloa y Rosendo Peña, candidato a rector y vicerrector, respectivamente, del partido Unidos, impugnaron más de 200 mesas de sufragio ante la Corte Electoral Universitaria al encontrar supuestas irregularidades dentro del proceso de votación de la segunda vuelta en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

El viernes 3 de septiembre, la Corte publicó los resultados oficiales en los cuales dio por ganador al frente Cambio, de Vicente Cuéllar, con el 58.88% del total de los votos a rectorado. Mientras que Unidos obtuvo el 41.12%.

Ante estos resultados, la agrupación Unidos presentó un recurso de nulidad parcial del acto eleccionario que consta de 38 páginas, en las cuales observa a más de 200 recintos electorales y los dos candidatos manifiestan haber “sufrido grave afectación de nuestros derechos fundamentales, derechos humanos y derechos políticos”.

Entre las observaciones más relevante, se argumenta que algunos recintos no se presentaron tres jurados de manera mínima (son cuatro los elegidos por la Corte) para poder iniciar el sufragio. Y al no existir esta mayoría no se podría haber elegido al presidente de mesa y tampoco nombrar a otro jurado suplente. Además, se denuncia que algunos estudiantes votaron en el lugar que no les correspondía.

Asimismo, la agrupación Unidos indica que durante el escrutinio de los votos los guardias de seguridad sacaron a los votantes y simpatizantes de los módulos para realizar el “conteo a puertas cerradas y sin testigos”.

Es así que los candidatos, Osvaldo Ulloa y Rosendo Peña, piden la nulidad de las actas observadas y asegura que “quedará demostrada la grave afectación que se ha intentado materializar con una serie de fallas insubsanables, transgrediendo maliciosamente el Reglamento Electoral Universitario, con inobservancias que rayan en la complicidad a favorecer son supuestos resultados de votación al frente Cambio”.

Los miembros de la Corte Electoral Universitaria de la Uagrm tienen un lapso de tres días para responder a la solicitud de Unidos.

Hasta el momento, desde el partido de Cambio no se han pronunciado al respecto de esta observación.

