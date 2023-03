Uno de los 'ángeles' del Oncológico pide ayuda para salir de la clínica

Cuando cargaba un ataúd, con los que trabaja, recibió un golpe muy fuerte en el tórax, al que no dio importancia. Pasó una semana y el dolor era insoportable. Después vinieron las complicaciones para Gary Quiki Ortiz Mamani, el dolor era insoportable. Fue llevado al Hospital Francés, pero no había espacio . Al ser de escasos recursos, habló a un amigo médico, que lo revisó y le dijo que requería internación de emergencia o podía perder la vida. Tenía el pulmón lesionado .

Sus hijos lo llevaron a la clínica, donde le drenaron líquido y fue sometido a una cirugía, se descompensó y al inicio necesitó varias recetas en el día, que llegaban a Bs 2.500. Está internado ahí desde el 6 de febrero y no puede salir porque no tienen recursos.

Ahora, los dos hijos del paciente, una ama de casa y el otro mototaxista, no saben cómo encontrar salida para sacarlo. El hijo, Brayan Tochiro Ortiz Ayarde, es mototaxista, y asegura que hizo todo lo que está a su alcance, pero dijo que con su tipo de trabajo no ayuda mucho.

"Ya tiene su alta, pero no podemos sacarlo porque debemos más de Bs 90 mil. He cubierto recetas, pero tampoco alcanza, ni con los trabajitos funerarios que hago a veces, ya no sabemos qué hacer", lamentó el hijo, y dijo que han hecho videos, y actividades solidarias, pero que la cuenta es muy grande.