Unos 700 policías que llegaron del interior ya están distribuidos en las zonas de bloqueos

Aunque hasta el momento el comandante de la Policía, coronel Jhonny Chávez, no ha brindado un informe oficial del arribo del contingente. Se conoció que es un relevo a sus camaradas que llegaron hace ocho días atrás cuando empezó el paro cívico .

“Esta es una afrenta, vienen como para enfrentarse a una guerra cuando nuestro pueblo es pacífico, de paz y no violento . Solo como cruceños pedimos la reivindicación de todos nuestros derechos; entre ellos el censo 2023 y muchos otros relegados”, dijo el jefe policial.

Asimismo, Carlos Gutiérrez, expresó que no existen las condiciones en infraestructura para albergar a los policías en las unidades de Santa Cruz. “No sé cómo duermen me imagino que, en el suelo, esto es lamentable y lo más triste es que vienen a enfrentar a nuestra gente. Yo más bien convoco a defender Santa Cruz de tanto abuso, ya está bueno dijo el coronel Carlos Gutiérrez.