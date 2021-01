Urbes del eje reforzarán medidas después de festejos de fin de año

Escucha esta nota aquí

Bolivia cierra el año con más de 158.000 casos confirmados oficialmente de coronavirus y enfrenta uno de los momentos de mayor temor de epidemiólogos y personal de salud, las fiestas de fin de año, pues consideran que estas podrían disparar más los contagios.

Estas fechas se viven solo con algunas restricciones en las ciudades del eje troncal. La capital cruceña mantiene el horario de circulación hasta la 1:00, pero en La Paz y Cochabamba, la circulación está permitida solo hasta las 22:00.

En la capital cruceña se prohibieron las fiestas, pero no sucedió lo mismo en municipios de provincias como Porongo y Concepción, donde fueron permitidos los festejos.

El alcalde de Concepción, David Mollinedo, justifico que se tomó en cuenta la opinión de los propietarios de hoteles, restaurantes, sectores del comercio y otros que argumentaron que económicamente no están en condiciones de soportar nuevas restricciones, menos una cuarentena rígida.

Agregó que el 8 de enero se realizará un rastrillaje zona por zona para confirmar o descartar casos de Covid-19.

Mientras en San José de Chiquitos en la víspera del Año Nuevo decidieron modificar las medidas vigentes, prohibiendo las fiestas y restringiendo la capacidad del transporte público al 80%.

Restricciones en la ciudad

En el decreto municipal 52/2020, que establece las restricciones en la capital cruceña no se incluyó la ley seca para el primer día del año como se lo anunció al principio, solo rige para el 2 y 3, cuando no se podrá consumir bebidas alcohólicas ni en espacios públicos ni en domicilios.

Para ambos días está prohibida la circulación del transporte público, privado y el funcionamiento de todas las actividades, estas se podrán reanudar desde las 5:00 del 4 de enero.

Están exentos de la prohibición los servicios de emergencias, vehículos oficiales, industrias farmacéuticas, medios de comunicación y también de viajeros. Estos últimos deberán exhibir la fotocopia u original del pasaje o boleto de viaje.

El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), Emiliano Cronenbold, reconoció que el control no es fácil, por la proporción de las actividades y la cantidad de funcionarios.

Habrán más de 800 funcionarios municipales además de centenares de policías y militares.

Para cualquier denuncias se puede llamar al 800-125700.

En los municipios vecinos; Porongo, Cotoca, Colpa Bélgica y El Torno se aplicarán similares medidas a la capital cruceña este sábado y domingo.

Solo en el municipio de La Guardia no regirá la restricción de circulación el fin de semana, aunque solo podrá circular transporte local, pues sus municipios vecinos, El Torno y la capital cruceña, paralizarán actividades.

En otros municipios como Ascensión de Guarayos las restricciones también se aplican desde el 2 de enero. Las autoridades detallan que están prohibidos actos sociales y deportivos; mientras que los locales públicos, el comercio y el transporte redujeron el horario de circulación.

Cuestionamientos

Respecto a las medidas aplicadas por los municipios, el infectólogo Juan Saavedra cree que estas no van a lograr aplanar la curva de contagios. El especialista considera que lo más aconsejable es aplicar una cuarentena rígida.

Sobre el rastrillaje municipal, donde se entregará Ivermectina, el infectólogo Rodrigo Castedo, dijo que a la fecha no encontró ni un artículo científico en el que se confirme la utilidad de este medicamento, por lo que considera que es un riesgo entregarla masivamente. “Entregarla le dará a la población una falsa sensación de seguridad, el que la recibe piensa que ya no enfermará y automáticamente relaja la bioseguridad y tiene más riesgo. El medicamento no tiene muchos efectos secundarios, pero no está demostrado que sirva para el Covid”, remarcó.

40.000 pruebas de antígeno

Ayer se entregaron 40.000 pruebas de antígeno nasal en el aeropuerto de Viru Viru, pero se distribuirán en esta terminal y en centros de salud de primer nivel, en especial de Santa Cruz y La Paz.

El presidente, Luis Arce indicó que hasta el 10 de enero de contará con 1.600.000 para distribuir en el país, a lo que se sumarán 500.000 PCR.

Arce remarcó que el objetivo es reducir la mortalidad, pues se podrá detectar casos más temprano.

“Queremos llegar a detectar a los asintomáticos, a esas personas que silenciosamente siguen esparciendo la enfermedad”, agregó.

La prueba de antígeno es un test de rápido diagnóstico, por hisopado, que identifica cuando el paciente cursa la enfermedad.

“Nos hemos planteado como tarea nacional contar con los antígenos nasales como prueba muy efectiva y que se usa en Colombia, Guatemala y otros países “, explicó el presidente en Viru Viru.

Arce será una de las primeras personas en recibir la vacuna Sputnik-V que concretó este miércoles por 5,2 millones de vacunas.

La viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renée Castro anticipó que igual se realizan negociaciones con otro laboratorio para incorporar otro lote de dosis.