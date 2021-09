Urenda acude a declarar ante la Felcv por la denuncia de Anabel y se lee su disculpa

Escucha esta nota aquí

El empresario Eduardo Urenda se presentó esta tarde en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Estación Policial Integral (EPI) 6, ubicada en la Radial 17 y 1/2, para prestar su declaración informativa por la acusación de acoso sexual que interpuso la presentadora Anabel Angus Arza de Antelo.

Urenda brindó su testimonio acompañado de su abogado defensor, Marcelo Aldunate, quien al finalizar la entrevista leyó las disculpas públicas de su cliente. Asimismo, dijo que se llegó a un acuerdo con la víctima para que desista del proceso que no significó resarcimiento económico alguno.









“Empezare disculpándome con la señora Anabel Angus de Antelo, quien es una dama boliviana muy querida, respetada y con impecable reputación, así también con toda mujer a la que mi errática actitud ha afectado o mellado de algún modo”, dice parte de las disculpas que leyó el jurista.

Aldunate dijo que su cliente reconoció que cometió un “error insalvable” que ha generado daño hacia la víctima, a quien no se la contactó personalmente en ninguna ocasión. Además, añadió que el sindicado pidió disculpas también al esposo de Anabel y a su familia.

“Esto de ninguna manera justifica mis acciones de las cuales estoy profundamente avergonzado y arrepentido. Mi errático comportamiento no se repetirá con la señora Anabel, a quien me comprometo a brindarle todas las garantías como lo demanda la ley”, dice parte del comunicado leído, que fue publicado este miércoles en los medios impresos.

Si bien parte de los reclamos de Urenda se referían a la cobranza de una deuda, en el comunicado resalta que nunca entregó cantidad alguna de dinero a Angus ni a su esposo. Asimismo, señala que fue estafado por terceras personas y anunció que tomará acciones legales para esclarecer este caso.

Tras leer las disculpas públicas el abogado defensor evitó responder las preguntas de los periodistas, mientras que el acusado ni siquiera habló. Ambos se retiraron del lugar, tras presentar su declaración ante la Felcv, por la acusación de delito de acoso sexual.

Denuncia

Un mensaje en sus redes sociales alertó a la presentadora de televisión Anabel Angus a descubrir que estaba siendo acosada mediante mensajes en sus redes sociales, situación que la llevó a ingresar a la bandeja de los chats de Eduardo Urenda Aguilera, quien le pedía que envíe su ubicación y hasta le hacía propuestas indecentes.

Según la denuncia que sentó la presentadora el 15 de septiembre en la Felcv de la Radial 17 y medio, a las 6:00 del 9 de septiembre le llamó la atención el comentario que le hacía Urenda. Al revisar los mensajes se dio cuenta de que esta persona, que es un empresario, llevaba escribiéndole desde el 22 de abril.

“Me estuvo escribiendo desde abril y, como no lo conozco ni lo sigo (en las redes), estos mensajes no me llegaban a la bandeja principal, por lo tanto, no los veía, hasta ese día 9 de septiembre que leí todo lo que este señor había escrito”, declaró Anabel.





