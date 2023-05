Usan toco para sostener una camilla que se destrozó en plena cirugía de cesárea, en el hospital de El Bajío

Este jueves, Fesirmes llevó adelante un paro de 24 horas en demanda de mejores condiciones para los pacientes, lo que incluye infraestructura, equipamiento e insumos. Aguilera señala que se están rechazando cirugías porque no hay bisturíes para cortar ni hilos para suturar , y tampoco se permite -mediante instructiva- que los pacientes compren esos insumos que podrían usarse en las intervenciones quirúrgicas que ellos mismos necesitan.

En otros centros de salud, el instrumento anestésico debe ser amarrado con una tela para poder usarse en una cirugía, contó Sergio Echazú, dirigente de Fesirmes, que además denuncia que, cuando hay inspecciones, el Municipio lleva medicamentos de un centro de salud a otro , para mostrar que hay, cuando en realidad no es así.

“Si un concejal, si un diputado, un senador, un asambleísta, o el control social, no hacen ese trabajo de fiscalizar, alguien tiene que hacerlo. Lamentablemente otra vez tenemos que hacerlo nosotros (Fesirmes) porque -aparte de que vemos la seguridad de la ciudadanía- tengo que ver la seguridad jurídica y gremial de mis afiliados”, manifestó Echazú.

Luego argumentó: “Porque al faltar algo (insumos), puede fallecer alguien, o puede quedar con alguna consecuencia grave respecto de su enfermedad; luego el culpable es el médico de turno. Siempre quieren cortar por la parte más delgada, la soga, echar la culpa al profesional. No, esta vez no; no lo vamos a permitir”.