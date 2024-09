Uso del suelo, la tarea que Santa Cruz no asume, aunque la ley se lo ordena

Recordó que el departamento cruceño se ha caracterizado por planificar la ocupación territorial, partiendo del potencial del suelo, y que así se inició el trabajo titánico de elaborar un Plan de Uso del Suelo (PLUS), según Decreto Supremo (DS) de 1995 y ley de 2003.

Además de las directrices del PLUS, Castro rescató el Estatuto Autonómico, que en su artículo 114 – III manda que los asentamientos humanos, al igual que toda actividad que involucre la utilización del suelo en la jurisdicción departamental, “deberá realizarse de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Uso de Suelo, en protección del desarrollo sostenible del departamento”.

Ricardo Valverde, director de Ordenamiento Territorial de la Gobernación cruceña, en un foro reciente sobre el tema admitió que la Ley PLUS 1553 indica que para otorgar tierra o asentamiento, es indispensable el requisito Certificado de Asignación de Uso de Suelo (CAUS), otorgado por el Gobierno Departamental.

“Tengo que demandar la nulidad de todos los títulos que no tienen CAUS. Como buenos bolivianos, debemos coordinar los tres niveles del Estado para que los ciudadanos estén tranquilos con sus predios”, dijo.

El director de Ordenamiento Territorial de la Gobernación admitió que ha recibido denuncias de productores, que si no cumplen la Función Económica Social (FES), el INRA los puede dejar sin su predio.

“¿Pero por qué? Si el INRA no tiene esa tuición. El departamento no ha luchado por hacer respetar su competencia, y el momento es ahora, cuando está por finalizar el saneamiento”, afirmó.

“No pueden urbanizar en tierras de uso rural porque la propiedad es indivisible si es menor, pero tenemos urbanizaciones regadas por el área metropolitana de Santa Cruz. Eso compete no solo al INRA, también a la ABT, a la Gobernación, a los municipios y a Derechos Reales, este último anota el derecho y es donde he visto una perforación fuerte, incluso del suelo. Y justamente en el tema del límites, por no poner la jurisdicción, tenemos personas inescrupulosas que anotan bienes en diferentes jurisdicciones”, apuntó.