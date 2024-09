Usuarios rechazan el incremento del pasaje en micro y no está dispuesta a pagar los Bs 3 que pretenden imponer los transportistas

“Yo voy a pagar Bs 2 el pasaje de micro, porque no está aprobado los Bs 3 que quieren cobrar. Voy a tomar mi valeriana para que no se me suba la presión (arterial), porque defenderé mi bolsillo. Sus micros son un desastre”, cuestionó Rossy Quispe que madruga todos los días y se transporta en micro para ir al mercado.