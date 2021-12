Valeria Rodríguez revela que tiene audios de Angélica Sosa en los que le ofreció dinero por su silencio

Escucha esta nota aquí

Desde la cama de un centro de salud Valeria Rodríguez atizó el polémico caso por los supuestos 800 ‘ítems fantasmas’ en la pasada gestión de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La mujer reveló que la exalcaldesa, Angélica Sosa, le ofreció dinero por su silencio.

“Tengo pruebas de audio y ella sabe muy bien la amenaza que me hizo. Quiso ofrecerme dinero, yo no me vendo, quiso pagarme la casa en esa época, (y) un montón de cosas más”, afirmó Rodríguez en contacto con la red Unitel la noche de este jueves.

El caso de los ‘ítems fantasmas’ involucra a su expareja Antonio Parada Vaca, además de Javier Carrasco Montero, Javier Cedeño y Julio Herbas a quienes se los acusa de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y peculado .

Rodríguez también aclaró que nunca dijo que Sosa la amenazó de muerte y que la documentación del presunto hecho de corrupción en la Alcaldía fue entregada a la Fiscalía de Santa Cruz.

“Yo no me voy a callar y ahora gracias al pueblo tengo un apoyo grande. Tengo el apoyo del alcalde (Jhonny Fernández), que debo agradecer. Hoy me llamó para brindarme todo el apoyo y también me llamaron concejales. Estoy agradecida con todos ellos, que en cierta forma me han dado un blindaje para poder seguir adelante”, agregó.

Rodríguez retó a Sosa a que se vuelva a comunicar con ella para repetirle el supuesto ofrecimiento y amedrentamiento, que, según ella, le hizo la exautoridad en el pasado. “Que se anime a volver a llamarme como lo hizo cuando para callarme”, disparó.

La mujer complementó los detalles repitiendo una conversación, que según ella la tiene grabada y que en su momento presentará como prueba. “Primero la amenazó a mi mamá y mi madre me pasó el teléfono y ella (Sosa) me dijo ¿Cuánto es tu problema?, ¿cuánto necesitás?, por favor no saqués nada, porque me tumbás a mí, el pobre alcalde (Percy Fernández) es una persona mayor, le podés hacer daño”, afirmó Rodríguez.

Valeria aclaró que el exburgomaestre, Percy Fernández, no tiene nada que ver en este tema de corrupción. “Él (Percy Fernández) no está en tela de juicio, es directamente la señora Angélica Sosa”, aseguró.

Rodríguez tenía que presentarse este jueves a declarar en la Fiscalía; sin embargo, no lo hizo porque se encuentra internada en una clínica de la capital cruceña. Aseguró que sus piernas no le responden con normalidad y que en ambulancia no fue posible salir.

El caso que toca a ex altas autoridades del Gobierno Municipal pone en jaque a varios ex servidores públicos, ya que el actual alcalde de la ciudad, este jueves, afirmó que tiene una lista de nombres que en su momento deberán ser citados por la justicia para aportar en las investigaciones en estos hechos de corrupción que golpean al municipio cruceño.

