Vallegrande celebra 196 años de gesta cívica en medio de la pandemia

Vallegrande está de aniversario. Este martes, con más de 300 casos positivos de Covid-19, celebra sus 196 años de gesta libertaria. Es una de las 15 provincias de Santa Cruz y está conformada por cinco municipios: Vallegrande, El Trigal, Moro Moro, Postrervalle y Pucará.

Cuando se habla de Vallegrande es imposible no pensar en su gastronomía, en el Che Guevara o en su Carnaval. Pero, este 196 aniversario no hay los festejos acostumbrados. El corresponsal de EL DEBER, Juan Carlos Aguilar, señala que esta tierra, enclavada en los valles cruceños, atraviesa su peor momento debido al Covid-19, que no solo ha golpeado la salud, sino también a su economía.



La base de la economía de Vallegrande es la agricultura y el turismo. Además de la pandemia, en estos últimos meses la heladas, granizadas y sequía han afectado a la producción de maíz, trigo y papa. A ello se sumaron los bajos precios de los productos debido a la pandemia.

En cuando al turismo, Vallegrande tiene a la Ruta del Che Guevara como su principal atractivo que sumerge al visitante en las historias del movimiento guerrillero en Bolivia. Con la larga cuarentena, que incluyó el cierre de fronteras, las visitas de turistas cayeron y este ingreso económico se vio reducido.



Sin embargo y pese a las adversidades, los vallegrandinos no pierden la fe ni bajan la guardia. Están confiados en que vienen días mejores y apuestan por el desarrollo de su tierra.

