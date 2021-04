Varios municipios cruceños retoman clases a distancia; descartan el cierre del año escolar

Escucha esta nota aquí

Ante la escalada de casos de coronavirus y la amenaza de la cepa brasileña, varios municipios cruceños que venían aplicando las modalidades de clases presencial y semipresencial decidieron retornar el sistema a distancia a fin de precautelar la salud de los estudiantes y maestros.



El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, ratificó que los municipios pueden optar por una de las tres formas de clases vigentes: presencial, semipresencial y a distancia, en función del grado de riesgo del coronavirus, por lo que descartó considerar una clausura del año escolar.



San Ignacio de Velasco es uno de los municipios que decidió suspender a partir de este lunes 5 las labores semipresenciales, por la amenaza de la nueva cepa.



La determinación fue asumida el pasado miércoles por las autoridades locales, en coordinación con los padres de familia. La medida rige tanto para las unidades escolareas del área urbana como rural de ese municipio.



La información fue confirmada por el presidente del Concejo Municipal, Roly Franco, quien señaló que la decisión fue consensuada con toda la institucionalidad ignaciana con el fin de preservar la salud de los escolares.



Explicó que, en el caso del área urbana, los colegios usarán las plataformas digitales y en el área rural, se utilizarán materiales de apoyo, como las cartillas educativas.



Asimismo, en Puerto Quijarro tras el brote de coronavirus, que derivó en dos decesos y más de 20 contagios, las autoridades educativas decidieron suspender las clases en el nivel primario, por lo que los niños deberán asistir a la escuela solo dos veces a la semana a recoger y presentar tareas, según informaron las autoridades educativas.



Similar determinación tomó Cotoca, que decidió que la educación semipresencial que se había reactivado desde el 9 de marzo quede en suspenso hasta nuevo aviso. Los profesores deberán impartir sus clases mediante la internet, como ocurre en otras poblaciones y ciudades del país.



El alcalde de Cotoca, Wilfredo Áñez, manifestó, después de una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), que “hace un año que estamos con la pandemia, ya hemos aprendido en este tiempo lo que debemos hacer y cómo debemos cuidarnos”.



En el caso de la ciudad capital, se espera que en los próximos días las autoridades educativas evalúen la continuidad o no de las clases a distancia.



El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Edwin Eliseo Huayllani, recientemente posesionado, indicó que todo dependerá del informe epidemiológico sobre la situación del coronavirus en la ciudad, que emita el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).



Las autoridades educativas salientes se habían comprometido a analizar la posibilidad de aplicar la modalidad semipresencial a partir del segundo trimestre del año escolar, que inicia la próxima semana, siempre y cuando la situación epidemiológica esté controlada.



Sin embargo, el secretario de Salud de la Gobernación, Marcelo Ríos, reiteró que en estos momentos no es recomendable pensar en cambiar de modalidad porque existe un repunte del coronavirus y la amenaza de una nueva variante, por lo que lo más aconsejable es que los escolares permanezcan en casa.



Descartan clausura del año



El viceministro Puma manifestó que una de las políticas del actual Gobierno es garantizar la educación, por lo que no se dejarán sin educación a los escolares.



“Definitivamente no vamos a clausurar el año escolar. Las clases deben impartirse en cualquiera de las tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Cualquiera de las tres modalidades se debe aplicar en todo el país”, expresó la autoridad educativa.



El viceministro Puma agregó que la vacunación contra el coronavirus que se impulsa en los municipios fronterizos ayudará a alejar la amenaza de la nueva variante para que pronto los estudiantes vuelvan a las aulas y mientras tanto pueden aplicar la modalidad a distancia.



El año escolar 2021 inició bajo las tres modalidades de clases, que se aplican dependiendo del grado de riesgo de la pandemia de coronavirus.



El primer trimestre que concluye esta semana estuvo dedicado a reforzar los contenidos del año pasado, puesto que el 2020 el año escolar fue clausurado.