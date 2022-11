Vecino del Parque Urbano lastimado en forcejeo con la UTOP contó que es la segunda vez que impiden que ese grupo policial desbloquee su punto

“Los policías quisieron levantar a la fuerza las ramas para pasar, gritaban que tenían problemas en el Plan Tres Mil, y en el forcejeo me caí. Soy hipertenso y me fatigué, me agarré de los gajos hasta que vino una señora del Parque Urbano y después otros vecinos que hicieron retroceder a los policías”, contó Quezada a EL DEBER.