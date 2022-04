Vecinos de Limoncito levantan bloqueo en la ruta a los Valles cruceños

Escucha esta nota aquí

Después de casi 48 horas, las tarde de este miércoles, pobladores de la localidad de Limoncito levantaron el bloqueo que habían instalado la medianoche del lunes en la carretera que une los Valles con la capital cruceña, luego de mantener una reunión con el alcalde de El Torno, Hedilberto Cuéllar.

Los dirigentes vecinales de la zona exigen que la autoridad edil retire a la empresa Dracruz, que supuestamente estaría cavando pozos de 50 metros de largo y 30 metros de profundidad en la zona de protección del Río Piraí para extraer minerales. Además, de echar químicos al río, “afectando el medioambiente de la región y los habitantes que se dedican a la agricultura", según la denuncia.



“El pedido específico es que Dracruz levante sus maquinarias de nuestras áreas. Tenemos que hacernos respetar, ya hicimos las demandas a las instancias correspondientes y hasta ahora no tenemos respuestas. Mientras las autoridades competentes no bajen aquí y den soluciones para que se haga el respectivo levantamiento, nosotros no levantaremos el bloqueo”, indicó Basilio Pérez, dirigente de Limoncito previo a entablar una mesa de diálogo con el alcalde de El Torno.



Tras varios minutos de diálogo, los pobladores llegaron a un acuerdo con la autoridad edil y decidieron dar un cuarto intermedio al bloqueo por un lapso de 10 días, tiempo en el cual Dracruz deberá parar con las excavaciones.



Es así que, los efectivos policiales de El Torno llegaron al kilómetro 37 de la antigua carretera a Cochabamba, donde estaba el punto de bloqueo, para permitir el tránsito vehicular en la zona, pues estaba congestionado desde la media noche del lunes.