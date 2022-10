Vecinos de Porongo mantendrán vigilia hasta ser escuchados y Gobernación alista denuncia por secuestro

Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional de la Gobernación, calificó la situación como "secuestro" ya que no se permitió la libre locomoción de los funcionarios. Responsabiliza de la situación a uno de los representantes del comité impulsor de la carretera Buena Vista- Las Cruces, en el municipio de Porongo.

Soliz asegura que son más, unas 3.000 familias viven en la zona. La mitad de ellas, no ha logrado regularizar sus documentos de propiedad. "No es un secuestro, es una vigilia" , aclara en una conversación telefónica. También se refiere al supuesto "amedrentamiento" que sufren algunos dirigentes con amenazas de procesos.

A decir de Soliz, "ni los propios técnicos de la Gobernación conocían esa ley". Reconoce también el desconocimiento por parte de los comunarios pues no participaron en la redacción o consenso de la norma.

Como parte de los sectores movilizados, Soliz demanda la abrogación de la ley y busca una nueva norma de consenso que no afecte a los productores de Porongo. "Esa norma ata las manos al municipio de Porongo para que no pueda crecer".

"La ley no trasgrede sus derechos propietarios"

Por su lado, Suárez defiende la ley. "Preserva una acuífero importante para la ciudad. Aporta el agua necesaria para dos millones de personas. No podemos poner en riesgo", manifiesta.

"La ABC no tiene un proyecto final para presentar. La propuesta no está cerrada", revela el asesor. Y agrega un inconveniente más al trazado preliminar. "Está financiado por la CAF, y la CAF no puede ir en contra del medioambiente", complementa.