Vecinos de Warnes bloquean la carretera al Norte de Santa Cruz exigiendo pavimento

Los vecinos reclamaban que, desde 2023 esperan el inicio de obra, pero al pasar los meses, lo único que cambiaba eran las promesas y no había ni un metro de pavimento. "Primero iba a empezar el pavimento en mayo de 2023, luego en junio, en septiembre y resulta que después de todo, dijeron que el 19 de marzo iba a empezar la obra y no pasa nada", reclamaba uno de los dirigentes vecinales ante los medios de prensa.

Sin embargo, el representante de la empresa argumentó que faltan solucionar detalles técnicos, entre ellos que la vía está muy angosta, por lo que se debe trabajar para no perjudicar otras redes, como el de agua, además recalcó que se han realizados trabajos topográficos, están la maquinaria y el personal listo, pero mientras no se dé solución a otros problemas para iniciar la obra, no se puede avanzar.