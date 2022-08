Vecinos de Yapacaní denuncian atropello de chapareños que llegaron a ese municipio para recuperar vehículos robados

“Unos 20 chapareños llegaron en vagonetas Noah y un Rav 4, entraron a mi casa abusivamente; querían secuestrarme, entre cuatro me agarraron y querían llevarme. Gracias a mis hijos no me llevaron. Después se entraron a la casa de mi vecino. Esta es la segunda vez que me pasa esto; pido a las autoridades que actúen porque han prometido volver”, detalló uno de los afectados.