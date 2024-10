Vecinos defienden la CRE y frenan protesta por alza en la factura de luz

Una marcha en protesta por el alza en las facturas de luz, encabezada por el concejal del MAS Rolando Pacheco, no logró su objetivo de llegar hasta las instalaciones de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). Un grupo de vecinos autoconvocados se movilizó para bloquear su paso y defender la cooperativa, argumentando que es “un patrimonio cruceño” Y que debe respetarse.



“Estamos aquí en representación de los socios y en defensa de nuestra cooperativa, que siempre ha servido a la comunidad. La CRE no genera la energía, solo la administra y transporta”, expresó una de las vecinas, quien sugirió que la marcha del concejal se organizó por razones políticas, aprovechando el malestar por el costo de la luz.



El concejal Pacheco convocó a la marcha ante las quejas por el aumento en las facturas de septiembre. Según el vocero de la CRE, Amilkar Jaldín, el alza en los recibos responde al mayor consumo de energía por las altas temperaturas, y no a un incremento en la tarifa.