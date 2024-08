Vecinos del Urubó denuncian vertido de coliformes fecales al río Piraí

Según Fernández, la Empresa de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (EPSAS) que maneja esta zona “bota las aguas residuales al río Piraí, y cuando no lo hace, los residuos van a nuestras lagunas. Este drama es cada vez mayor y hemos informado sobre esto a la directiva de Colinas del Urubó 2, al alcalde de Porongo, Neptalí Mendoza, a quien en sus propias manos entregamos los alarmantes resultados de laboratorio y estamos más preocupados porque nadie hizo algo hasta la fecha”, denunció.

Rolf Wachholtz aludió a la EPSA ) Asociación Civil de Agua y Alcantarillado “A guas de Colinas del Urubó” y aseguró que esa entidad no da solución a los reclamos.

“Contesta, pero no se responsabiliza, y hablo de que estamos hace 15 años en eso, se ve poca capacidad en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), que debería controlar a las proveedoras de agua potable y saneamiento. En Santa Cruz solo hay tres personas de esa oficina que no tienen capacidad para actuar, dicen que uno tiene que arreglarse con el infractor”, criticó.

Wachholtz informó que con la Gobernación sí han tenido conversaciones, también a nivel municipal con Porongo, pero apuntó a que todo es muy lento, que no hay recursos y a que no ven el problema grande de la contaminación del acuífero.

“Son varios años con la contaminación y no hay multas ni cárcel, a diferenci a de cuando un micro atropella un perro y el responsable va preso, esa EPSA tiene que sacar licencia porque así no se puede trabajar”, apuntó.

Explicó que como desarrolladores urbanísticos tienen habitantes en esa zona desde 1999, y que a Saguapac no le interesaba hacer inversiones al otro lado del río, “y lo asumimos nosotros”, indicó.

“En 2010 creamos una subsidiaria, fue en la primera época de Evo, cuando empezaba a nacionalizar todos los 1 de mayo, entonces como desarrolladores urbanísticos, nuestro negocio es vender terrenos, decidimos formar una subsidiaria por si acaso venía una nacionalización que afecte solo a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario y no afecte a nuestras autorizaciones”, argumentó.

Mario Foianini recalcó que desde el principio este proyecto nació con una ficha de impacto ambiental, lo que “desmiente” lo dicho po r Fernández y Wachholtz. “Es imposible concebi r que se haga una ciudad sin una ficha de impacto ambiental. Hay mucha mala información y ganas de difundir cosas que no están completamente verificadas”, dijo, y mostró documentos.

“Nos devolvieron el trámite porque mientras no tuviéramos la licencia de operación de la autoridad del agua, la AAPS, que depende del MMAyA, no podía darse la ficha de impacto ambiental a la operación de agua potable y saneamiento básico, pero entendemos que es un derecho humano fundamental y la cantidad de habitantes fue creciendo, así que no puede pararse la dotación de agua”, aseveró.