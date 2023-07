Vecinos piden ayuda para encontrar a familiares de un adulto mayor que abandonaron en una calle de su barrio

"No sabemos qué hacer con él. Es un señor que prácticamente vinieron a botar a nuestro barrio. Hemos llamado patrullas y nadie nos responde . Hay vecinos que están desde las 4:00 de la tarde con él", dijo desesperada Yamile Ardaya, una de las personas que vive en la zona, y que hasta la noche de este viernes 21 no sabía a quién recurrir.

La vecina señaló que el adulto mayor no puede moverse y que presenta algunos problemas de salud y dolores, pero también lagunas mentales.



"No tenemos mayores datos de él; no tiene cédula de identidad, pero dice que se llama Genaro Altamirano y que su familia es de Tarija", agregó Ardaya, quien pidió, con urgencia, la intervención de las autoridades. Puso a disposición su número de teléfono: 700-92007.