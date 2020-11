Vecinos que denuncian presunto fraude electoral bloquean la ruta que conecta a Santa Cruz con los valles

Escucha esta nota aquí



En el municipio cruceño de La Guardia se instaló un piquete de bloqueo, de carácter indefinido, por personas que rechazan los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre y denuncian un presunto fraude.



Largas filas de camiones, cisternas y buses interprovinciales, entre otros, esperan su turno para poder cruzar, ya que cada media hora, por diez minutos, se abre una vía para que circule el tránsito.





Óscar Miranda, que se trasladaba a Camiri, se lamentó por la medida y sostuvo que este tipo de protestas perjudican al país.



Mientras que Rolando Saucedo, al cruzar con su vehículo, dio palabras de apoyo a las personas que realizan la medida de protesta. "No podemos ser indiferentes con lo que está sucediendo. No se debe aceptar la ilegalidad", dijo Saucedo.



Al respecto, Nelson Canaviri, efectivo de la Policía, señaló que a medida que pasan las horas van llegando más vehículos y que los diez minutos que se da para dejarlos pasar no alcanzan.



En cambio, en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, en el cruce con la carretera a Camiri, se levantaron los dos puntos de bloqueo alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado por lo que la circulación es normal, tal como se muestra en el video.





Lea también Santa Cruz Sábado amanece con menos puntos de bloqueo y con algunos arrestados en el inicio de jornada La Policía aún no brinda un informe oficial sobre la situación en la que se encuentran las vías en la ciudad

​