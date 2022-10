Vecinos refuerzan los bloqueos en calles, avenidas y carreteras, tras fracasar las negociaciones con el Gobierno

"Teníamos la esperanza de que los ministros se pongan en el lugar del pueblo, pero no, no quieren resolver esta situación y estas son las consecuencia s", indicó Rosendo Toledo, desde la zona de la Villa Primero de Mayo, a tiempo de indicar que para hacer sostenible el paro sus vecinos se han organizado por turnos y cocinar en la olla común.

Similar versión emitieron en la doble vía a La Guardia y kilómetro 6, donde además aseguraron que se mantendrán firmes " hasta las últimas consecuencias, porque los recursos que recibe Santa Cruz, no es solo para los cruceños, sino para todos los bolivianos que llegan desde otros departamentos en busca de atención médica, educación, o mejores oportunidades laborales", explicó Bertha Sandóval, vecina de la zona.

Asimismo, agregó que el apoyo a la realización del censo el 2023 no es una cuestión política, sino una necesidad de la ciudadanía. "No es posible que no puedan ver que estamos mal. Necesitamos más hospitales, más colegios, más personal, y el Gobierno califica este paro como capricho político", resaltó.