Vecinos se quejan por el descuido de plazuelas y parques en la urbe

Por ejemplo, en la plazuela Eduardo Abaroa se pudo evidenciar basura amontonada, el pasto casi seco, el resbalín despintado, entre otros aspectos. “La verdad es que hace unas semanas hicieron limpieza en el lugar, pero creo que dejaron la basura que ellos mismos juntaron y no alzan hasta la fecha“, declaró Rocío Mendoza, una secretaria que trabaja cerca de la zona, pero que transita a diario por ahí.

“Aquí el problema no es solo de la Alcaldía o Emacruz, el tema es la educación de la gente. Cómo van a echar su basura donde sea; hay varios basureros cerca”, comentó Roberto Hidalgo, vecino de la zona, añadió que lo de las botellas de vidrio y las latas de cerveza es otro problema.

En el mismo Parque Urbano, hace ya varias semanas cayó la rama de un árbol sobre la barda, la derrumbó y hasta afectó a un poste de alumbrado público. El muro aún no ha sido repuesto y el poste de luz sigue inclinado.

Rubén Antelo, secretario Municipal de Equipamiento Social (SES), informó que, debido a la reestructuración de la Alcaldía, recién esta semana la Dirección de Parques y Jardines volvió a SES.

“Por lo que esta semana se está gestionando las licitaciones para el mantenimiento de las fuentes de agua, el sistema de riegos y mantenimiento de los parques, así como de los basureros, banquetas, etc. Así se hará un trabajo integral y no parche en todos los parques (cerrados o no) y las plazas”, aclaró.