Vecinos tras recibir la vacuna contra el Covid-19 se comprometen a impulsar que sus conocidos se vacunen

Por Jessica Vega- Leyla Mendieta

Alejandro Almaraz, entrenador físico, llegó esta jornada hasta el punto habilitado para la vacunación en la Villa Primero de Mayo para recibir la vacuna contra el coronavirus. Él cuenta que en estos meses nunca tuvo síntomas de esta enfermedad y por ello, no estaba muy preocupado en vacunarse.



"Si Dios quiso que se cree esta vacuna (contra el coronavirus) será por algo. Además, que es gratis, (uno la recibe), sin pagar ni un peso. Hay que aprovechar", insiste, el hombre de 45 años, minutos después de recibir la primera dosis.

Comenta su cambio de decisión para incentivar a más personas a vacunarse. "Yo tengo amigos, conozco personas que no quieren vacunarse. Les quiero decir que a mi no me pasó nada", expresa.

Situación similar, ocurrió el anterior miércoles, cerca del mediodía, en el centro de salud el DM 10, zona de la avenida Piraí. Un hombre de unos 45 años que vive por la avenida Piraí llevó a uno de sus vecinos que inicialmente no quería vacunarse. A esa hora solo había tres personas en el establecimiento.

"Le dije que yo me vacuné y no me pasó nada. Le insistí y finalmente vinimos. En la tarde traeré a otro que tampoco quiere vacunarse. Ya le dije y lo convenceré", dijo.

