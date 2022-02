Vecinos y transportistas bloquean la ruta al Norte para que el alcalde de Warnes atienda sus pedidos

Escucha esta nota aquí

Dos sectores organizados de Warnes bloquean la carretera al Norte desde tempranas horas del miércoles. Por un lado, vecinos y, por otro, transportistas, exigen al alcalde de esa ciudad, Carlos Montaño, que escuche sus pedidos y dé solución a sus necesidades.

Los puntos de bloqueo son cuatro: en el ingreso al aeropuerto Viru Viru, en la avenida G77, en la rotonda de Warnes, y en el ingresó a Chané.

Las juntas vecinales expresaron su molestia porque, según su dirigente Filiberto Ramos, vienen haciendo pedidos desde hace cuatro o cinco meses, sin respuesta del Gobierno municipal. Es más, ya no quieren dialogar con otra persona que no sea el alcalde de Warnes.

Ellos piden ítems para salud, pues los centros de salud solo atienden ocho horas, después de las cuales no cuentan con atención médica; además piden la limpieza de áreas verdes, canales de drenaje, mantenimiento de calles e ítems para profesores.

“Le hemos dicho al alcalde (Montaño) que, si no escucha a su gente, el bloqueo le va a hacer entender”, indicó Ramos en una entrevista realizada por Visión Prensa. A juicio del dirigente, todas las reuniones que han tenido con funcionarios municipales han sido una pérdida de tiempo. Anunció que no despejarán la vía hasta que el alcalde de Warnes vaya a hablar con ellos.













Los transportistas, de acuerdo con su representante, Saúl Soto piden que no aparezcan nuevas empresas privadas de transporte en ese municipio, que se informe de todas las instituciones ilegales, que según el sector, el Municipio está legalizando y que más bien se las controle; que sus vehículos puedan cambiarse de particular a públicos por cinco años y no solo por dos; que se instalen luminarias en la carretera, que se señalice y se pongan semáforos en el ingreso a Clara Chuchío y que se construya un puente en la zona de Gran Paitití.

Soto aseguró que se trata de un bloqueo pacífico y que la Policía está haciendo su trabajo en la zona.

En un video que fue tomado por Unitel se puede observarse a un grupo de personas que pinchan las llantas de minibuses que están en la carretera. No se cuenta información sobre la identidad de esas personas, si se trata de vecinos o de transportistas, o si pertenecen a otro sector.

Entre tanto, los ciudadanos que deben transportarse a Santa Cruz, sea que lleguen de viaje desde otro departamento o sean vecinos de los municipios de Warnes o Montero, lamentan el perjuicio que representa para ellos el bloqueo, pues deben pagar entre Bs 8 y 10 por la carrera en mototaxi; o, entre Bs 30 y 50 si van en taxi, según manifestaron.

