Vega Solvi pide que no se agreda al personal de aseo urbano en los puntos de bloqueo

"Estamos pasando por un problema con el aseo urbano, en una parte de la ciudad logramos transitar, sin embargo, se puso más feo el pasado viernes en la noche, no solo por el tránsito de los camiones que recogen la basura, sino por el recorrido del personal de Vega Solvi. Tenemos gente nuestra que está sufriendo represalias en algunos puntos de bloqueo", lamentó Joao Paulo Mota, gerente de Operaciones de Vega Solvi, empresa de aseo urbano de la capital cruceña.



El ejecutivo explicó que agredieron a tres de sus grupos de trabajo. A dos les tiraron piedras, y a otro le intentaron pegar con un palo y quitarle la carretilla. "Nosotros no tenemos nada que ver con otros temas que no sean la salud pública, nuestro trabajo es mantener la ciudad limpia. No tenemos nada contra las reivindicaciones, solo pedimos que nos dejen limpiar porque si se amontona la basura se puede generar otro tipo de problemas de higiene y roedores", explicó.



Según Mota, los problemas se dieron en la zona periférica y también en el distrito 11, zona central, y el norte, por gente que se pone agresiva, aparentemente por consumo de alcohol. "No pueden pasar esas cosas, nos preocupa. Nuestro sindicato quiere seguir trabajando, pero podría entrar en paro si los funcionarios no tienen las condiciones de seguridad mínimas", afirmó.



