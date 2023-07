Vehículo utilizado por los padres de la diputada Álvarez está reportado como robado en Chile, según ministro

"Lamentamos, como Gobierno nacional, que existan familiares de autoridades nacionales, como diputadas, que se encuentren en posesión de vehículos robados ; hay un dicho: 'En casa de herrero, cuchillo de palo' y aquí, una persona que denunciaba el no accionar por parte de la Policía de manera pronta y oportuna, estaba en posesión de vehículo robado por parte de sus familiares", expresó el ministro de Gobierno.

"El señor Gabriel René Álvarez Roca, esposo de la señora Gloria Fátima llega después y de forma amenazante refiere (supuestamente) que no sabían con quién se estarían metiendo, ya que su hija sería una diputada nacional que corresponde a María René Álvarez Camacho, procediendo de inmediato al arresto del señor, por encontrarse en posesión de un vehículo robado", añadió Del Castillo.

El ministro sostuvo que el padre de la diputada se dio a la fuga luego de un incidente que se registró cuando era trasladado a dependencias de la Policía. "Durante el traslado (los policías) son increpados por una turba de personas, que trataba de impedir y obstruir la función policial. C olisionaron en varias oportunidades en la parte trasera del vehículo recuperado, lo que quiere decir que, cuando trasladaban al arrestado, hubo otros vehículos chocando constantemente la vagoneta (decomisada)", informó.

"Lo que llama la atención es que, esta mujer, María René Álvarez Camacho, una diputada nacional, hace un par de días estaba realizando una interpelación en contra de mi persona, por vehículos indocumentados, incluso procedió a votar a favor de la censura por no investigar hechos de vehículos robados en países vecinos. No obstante, en su domicilio particular se encontraban vehículos que han sido reportados como robados en la república de Chile", manifestó Del Castillo.